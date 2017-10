I risultati al di sotto delle aspettative delle ultime settimane (fatta eccezione per il 2-1 di ieri sul Cagliari) hanno evidenziato alcuni problemi a livello di rosa del Torino. Per centrare senza troppi problemi l'obiettivo qualificazione all'Europa League, la squadra granata ha bisogno di qualche rinforzo, specialmente nel reparto offensivo.



Manca un vice-Belotti all'altezza: Sadiq è giovane, ha qualità che lo potrebbero far diventare fra qualche anno un giocatore importante, ma a bisogno di poter giocare con continuità e aver tempo anche di sbagliare. Al Torino serve un centravanti più esperto, che sappia farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Per questo nel prossimo mercato di riparazione il presidente Cairo potrebbe acquistare un nuovo attaccante centrale.