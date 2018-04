Arrivano buone notizie per il Torino dall'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia: Iago Falque è ormai prossimo al pieno recupero e dovrebbe quindi a disposizione del tecnico Walter Mazzarri per la partita di domenica contro la Lazio. Non dovrebbero invece farcela a recuperare Joel Obi e Antonio Barreca che anche quest'oggi hanno continuato a svolgere un programma di lavoro differenziato rispetto a quello dei propri compagni di squadra.



Tornando a Falque, contro la Lazio, anche se sarà a disposizione di Mazzarri, lo spagnolo dovrebbe comunque accomodarsi almeno inizialmente in panchina. Il favorito ad una maglia da titolare al fianco di Andrea Belotti è Simone Edera.