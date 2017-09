Derby contro la Juventus a parte, per Adem Ljajic questo è stato un inizio di stagione da incorniciare: il fantasista ha trascinato il Torino nelle prime cinque giornate, mettendo sempre lo zampino sui risultati positivi collezionati dalla squadra: con il Bologna ha realizzato la rete del definitivo 1-1, con il Sassuolo ha fatto quella del 2-0, con il Benevento ha fornito a Falque l'assist per il gol partita al 94', una settimana dopo si è ripetuto con la Sampdoria mandando in rete Belotti e, infine, contro l'Udinese ha segnato la terza rete granata e ha propiziato la prima.



L'ottimo stato di forma di Ljajic non è passato inosservato neanche agli occhi del ct della nazionale serba Savoljub Muslin che ha convocato il numero 10 del Torino per le partite contro Austria e Georgia valide per le qualificazioni al Mondiale di Russia.