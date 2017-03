Per Lyanco quella di ieri è stata la prima giornata da granata. Il difensore brasiliano ha infatti iniziato il suo processo di integrazione a Torino e nel Torino, come voluto dalla società ha fatto tutto il possibile per averlo immediatamente dal San Paolo senza aspettare l'inizio della prossima stagione.

Lyanco ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini di Mihajlovic e ha potuto così conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Questi mesi gli serviranno per capire i ritmi diversi del campionato italiano rispetto a quelli del Brasileirão: Mihajlovic vuole infatti che il difensore si alleni con la stessa intensità degli altri giocatori in rosa, come se dovesse giocare ogni domenica.