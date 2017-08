Salvo clamorosi colpi di scena Maxi Lopez nella prossima stagione non vestirà la maglia del Genoa. La trattativa che avrebbe dovuto portare l'attaccante argentino alla corte di Ivan Juric è quasi del tutto tramontata.



Altrettanto improbabile, però, è l'ipotesi che Maxi Lopez possa restare al Torino: il calciatore non rientra più nei piani di Sinisa Mihajlovic, che oltre a non prenderlo in considerazione per le prime due uscite stagionali (la partita di Coppa Italia contro il Trapani e l'esordio in campionato contro il Bologna) nel corso dell'estate non lo ha neppure convocato per i ritiri estivi. Cairo e Petrachi in questi ultimi giorni di mercato saranno quindi impegnati, oltre che sul fronte mercato in entrata, anche su quello in uscita e cercheranno una sistemazione per l'argentino.