Ci vorrà circa un mese prima che Andrea Belotti possa tornare a disposizione di Sinisa Mihajlovic, uno dei principali candidati alla sostituzione del Gallo al centro dell'attacco del Torino è il giovane attaccante nigeriano Umar Sadiq.



L'ex giocatore di Bologna e Roma non avrà molte possibilità di mettersi in mostra in questo campionato, d'altronde Belotti è un giocatore a cui il Torino non può certo fare a meno, per questo motivo dovrà cercare di sfruttare al meglio l'opportunità che l'infortunio occorso al numero 9 gli ha dato. Non è detto che sia proprio Sadiq il giocatore chiamato a sostituire il Gallo, ma il nigeriano, approfittando anche della pausa del campionato, dovrà riuscire a convincere Mihajlovic a puntare su di lui.