Le occasioni per mettersi in mostra con la maglia del Torino Umar Sadiq le ha avute quando è stato chiamato a sostituire l'infortunato Andrea Belotti, l'attaccante nigeriano non è però mai riuscito a sfruttarle. Contro il Cagliari, quando il Gallo è tornato ad occupare il suo posto al centro dell'attacco, Sadiq è però tornato ad accomodarsi in panchina, domenica contro l'Inter, invece, nonostante fosse l'unico altro attaccante centrale a disposizione di Mihajlovic, è stato spedito addirittura in tribuna.



La scelta di Mihajlovic di non portare neanche in panchina Sadiq non è passata inosservata e ha il sapore della bocciatura per il numero 99 granata. La conferma dell'attaccante era già in bilico, ora sembra invece che l'allenatore granata abbia preso una decisione definitivo: alla riapertura del mercato, il prossimo gennaio, Sadiq potrebbe terminare il prestito al Torino e tornare alla Roma, società proprietaria del suo cartellino.