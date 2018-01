Al Filadelfia, ad assistere al primo allenamento di Walter Mazzarri da allenatore del Torino, questo pomeriggio era presente anche il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi. Al termine della sessione di lavoro, il dirigente ha commentato così l'esonero di Sinisa Mihajlovic e l'arrivo del tecnico toscano: "Mazzarri ha diretto il suo primo allenamento, domani vi renderemo conto meglio dei dettagli intorno al suo arrivo. Siamo comunque contenti di averlo, è un allenatore di un certo rilievo, ha accettato il nostro progetto e ora speriamo di fare qualcosa di più. Di certo, l’esonero di Mihajlovic è stato difficile: negli ultimi anni non lo avevamo più fatto, ma abbiamo scelto di percorrere questa strada perché vorremmo fare qualcosa di più in campionato. Il compito di una società è di valutare bene tutte le situazioni: ci siamo ritrovati con dei punti in meno, e nonostante siamo attaccati alle posizioni di Europa League abbiamo portato avanti queste considerazioni. Ora dobbiamo arrivare in fondo“.



Petrachi ha poi parlato del mercato e dei giocatori già in squadra. “Per ora è prematuro parlare di mercato, faremo le verifiche giuste e cercheremo di capire le cose in base al sistema di gioco. Come hanno preso i giocatori il cambio? L’esonero dà sempre fastidio, non è mai bello, con Mihajlovic era poi un anno e mezzo che lavoravano. Ma, ripeto, chi deve agire lo deve fare per il bene della società".