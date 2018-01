Ancora una volta il Torino in un derby non si è fatto mancare nulla: l'ormai consueta sconfitta (i risultati diversi sono sempre più rari), l'espulsione (questa volta non di un giocatore ma di Mihajlovic) e il torto arbitrale subito. Questo Torino i derby li perderebbe ugualmente - d'altronde è difficile aspettarsi un risultato diverso da una squadra in cui un attaccante tutto solo in area, dopo un regalo di Sturaro, riceve un pallone che sarebbe da sparare in porta senza troppe difficoltà e invece a malapena lo colpisce – eppure arriva sempre l'errore dell'arbitro che fa crescere il rammarico, che indirizza la partita verso una direzione ben precisa. Sempre la stessa.



Se ad arbitrare il derby di Coppa Italia anziché Doveri ci fosse stato Valeri, probabilmente non solo il gol di Mandzukic sarebbe stato annullato ma anche Khedira sarebbe stato anche espulso. Perché se l'intervento nettamente sul pallone di Acquah, nella stracittadina allo Stadium dello scorso anno, era un fallo meritevole di cartellino giallo, quello del mediano tedesco era da rosso diretto. Ovviamente, questa è una provocazione, ma non lo è dire che che in entrambi in casi l'arbitro di turno ha sbagliato e ad essere favorita è sempre stata la Juventus, mentre a essere danneggiato è stato il Torino.



Quello degli errori arbitrali nei derby a favore dei bianconeri (negli episodi chiave) è un leitmotiv che purtroppo si ripete troppo spesso: le sviste di anno in anno aumentano, il gol di Pogba viziato dal fuorigioco di Tevez, il rigore non dato a El Kaddouri, la mancata espulsione di Vidal, il gol annullato a Maxi Lopez, il rosso ad Acquah e ora il gol di Mandzukic nato da un fallo non fischiato di Khedira. Ma quest'ultimo episodio è per certi versi ancora più grave perché Doveri, al contrario dei suoi colleghi, ha avuto anche la possibilità di rivedere l'episodio in televisione e viene quindi da domandarsi come abbia fatto a non segnalare l'intervento falloso. Mistero da derby. Non l'unico però.



C'è infatti anche da chiedersi come mai da un punto di vista delle energie fisiche la Juventus sembra sempre averne di più rispetto al Torino, come mai puntualmente la squadra granata smetta di giocare e correre ben prima del 90'. Sono tante le domande che deve porsi anche Mihajlovic, perché se è vero che il secondo gol dei bianconeri sarebbe stato da annullare, è altrettanto vero che i granata sono sembrati essere con le pile scariche già al 60', nonostante ciò l'allenatore serbo non ha cambiato nulla fino all'81'. Di tempo per riflettere il tecnico ora ne avrà molto, perché l'ennesima prestazione negativa e molle della propria squadra gli è costata cara: Cairo ha perso la pazienza e ha deciso di cambiare la guida tecnica. Una scelta condivisibile, considerando il fatto che il Torino da diverso tempo sembra aver imboccato la strada verso l'anonimato della metà classifica anziché quella verso l'Europa.



L'errore di Doveri ha macchiato una vittoria che la Juventus aveva comunque meritato, ma ha anche fatto terminare l'avventura sulla panchina granata di Sinisa Mihajlovic venti minuti prima del previsto. Sarebbe bello però, almeno per una volta, provare la sensazione di aver terminato un derby avendo giovato di un errore arbitrale. Utopia. Ci accontenteremo quindi di una partita contro la Juventus senza sfavori arbitrali. Anche quest'idea, però, sembra avere i contorni del sogno irrealizzabile.