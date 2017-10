A gennaio, alla riapertura del calciomercato, il presidente Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi cercheranno di portare al Torino un nuovo centrocampista: tra i giocatori seguiti ci sono sempre Godfred Donsah del Bologna e Lucas Castro del Chievo Verona.



Il ghanese piace molto a Sinisa Mihajlovic, tanto che lo aveva chiesto come rinforzo, oltre che nell'ultima scorsa estate, anche nella precedente sessione di mercato. Nonostante ciò un suo arrivo al Torino a gennaio sembra essere improbabile per via della volontà del Bologna di trattenerlo. Più percorribile potrebbe invece essere la strada che porta a Lucas Castro: l'argentino, per via della propria duttilità, potrebbe essere molto utile a Mihajlovic.