Manca meno di una settimana all'inizio del ritiro del Torino (la partenza per Bormio è fissato per venerdì 14 luglio) e l'unico volto nuovo presente in questo momento nella squadra di Sinisa Mihajlovic è quello del portiere Salvatore Sirigu. Urbano Cairo e Gianluca Petrachi sono però al lavoro per cercare di completare il più possibile la rosa granata in vista della partenza per la Valtellina: i due dirigenti sono ora al lavoro per rinforzare l'attacco.



Il primo nome della lista è quello di Duvan Zapata, con cui è già stato trovato l'accordo per un contratto della durata di 5 anni. Una volta sistemati tutti i dettagli con il Napoli, legati al costo del cartellino, il Torino presenterà al Milan una nuova offerta per M'Baye Niang, giocatore richiesto direttamente da Mihajlovic e che da tempo è seguito dai granata. Ora, dopo che le trattative per Younes dell'Ajax e Mehmedi del Bayer Leverkusen sono quasi tramontate, il francese è tornato ad essere il primo obiettivo come esterno d'attacco.