Dopo il secondo infortunio al piede sinistro (trauma contusivo/distorsivo, lo scorso 28 febbraio), Lyanco Vojnovic è stato sottoposto a un consulto con il professor Luigi Milano e poi con il professor Niek Van Dijk le cui valutazioni hanno perfettamente concordato nella diagnosi e nell’indicazione di un trattamento conservativo. La visita di controllo effettuata dal professor Van Dijk, sempre alla presenza del dottor Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino FC, ha confermato l’efficacia della prima fase della terapia conservativa. Ora il calciatore potrà iniziare la riabilitazione specifica. D’intesa con il Torino FC, Lyanco svolgerà la prima parte del programma, in piscina e in palestra, in Brasile, per poi proseguire il lavoro sulla parte atletica e il ritorno sul campo a Torino.