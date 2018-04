Molto difficilmente nel Torino della prossima stagione ci sarà ancora M'Baye Niang. L'attaccante senegalese, che era stato fortemente voluto in granata dall'ex allenatore Sinisa Mihajlovic, è stato autore di una stagione deludente, ben al di sotto delle aspettative e non è riuscito a legare neanche con i tifosi.



Il suo procuratore, Mino Raiola, è ora alla ricerca di una nuova squadra dove Niang possa rigenerarsi: l'ipotesi più probabile è quella di un ritorno in Francia dell'attaccante, dove in passato ha vestito le casacche di Caen e Montpellier riuscendo a mettersi in mostra con buone prestazioni. Tra le possibile nuove squadre di Niang c'è anche il Nizza.