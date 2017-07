Il Belgio non porta bene al ds del Torino Gianluca Petrachi. Dopo le operazioni Dolly Menga e Nathan Kabasele, anche quella Martin Remacle rischia di essere un flop di mercato. Il giovane centrocampista è arrivato sotto la Mole a gennaio dallo Standard Liegi, si è aggregato alla Primavera dove avrebbe dovuto iniziare il processo di integrazione per poi passare in Prima squadra, ma con la formazione giovanile non è mai riuscito a convincere e a terminato la stagione con poche presenze in campo, spesso anche insufficienti. Dopo appena sei mesi Remacle è quindi pronto a lasciare Torino.

Virtus Francavilla e Casertana hanno fatto sondaggi per il giocatore, ma l'ipotesi più concreta è quella di un ritorno in Belgio del centrocampista.