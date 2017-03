Nelle ultime settimane Sinisa Mihajlovic non aveva potuto contare su Mirko Valdifiori a causa di alcune piaghe ai piedi, causate da un'allergia (come ha riportato Tuttosport), che non hanno permesso al centrocampista di allenarsi come avrebbe voluto.

Contro la Lazio, però, il Torino potrebbe nuovamente contare sul proprio regista: questo pomeriggio Valdifiori ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra e si candida per un posto da titolare lunedì sera all'Olimpico.