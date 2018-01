Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il centrocampista venezuelano del Torino, Tomas Rincon, ha parlato del prossimo impegno di campionato della propria squadra contro il Benevento. "Queste partite sono difficili, bisogna alzare subito l’attenzione, già a partire dagli allenamenti in settimana. Dobbiamo affrontarla consapevoli che sarà una gara difficile, come tutte quelle di Serie A e se proviamo ad affrontarla in altro modo loro ci metteranno in difficoltà".



"Noi dobbiamo sicuramente far sentire il nostro valore e la distanza che abbiamo in classifica con loro – continua il mediano ai microfoni di Torino Channel -, anche se questo non c’entra niente; bisogna fare una prestazione da Toro per trovare continuità: non si possono lasciare punti per strada in queste partite”. ltà”.