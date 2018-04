Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia – per la prima parte del lavoro sotto gli occhi del Presidente Cairo – con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla trasferta di sabato a Verona contro il Chievo. Solo terapie per Berenguer (contusione al ginocchio sinistro) e per Milinkovic-Savic (lesione muscolare ai flessori della coscia destra). Cure anche per Ljajic che ha avvertito un risentimento muscolare alla coscia destra. Seduta personalizzata per Niang per i postumi dell’affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra accusato alla vigilia del recupero contro il Crotone. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani la sessione di rifinitura cui seguirà la partenza per il ritiro prepartita di Verona.