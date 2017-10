Domenica pomeriggio, nella partita tra Torino e Roma, Umar Sadiq sembra destinato ad accomodarsi per l'ennesima volta in panchina. Il giovane attaccante nigeriano è arrivato la scorsa estate in prestito proprio dalla società capitolina, ma il club granata ha un'opzione per il riscatto del cartellino a fine anno a 6 milioni di euro, i giallorossi, però, potranno a loro volta esercitare il controriscatto fissato a 8 milioni. Il rischio però è che l'affare non lo faccia nessuno: né il Torino, né la Roma, né lo stesso Sadiq.



L'infortunio occorso ad Andrea Belotti sembrava poter spianare la strada al nigeriano che invece rischia di doversi accomodare ancora una volta in panchina. Contro il Crotone, nello scorso turno di campionato, Sinisa Mihajlovic ha concesso a Sadiq l'opportunità di giocare titolare, ma il nigeriano non ha sfruttato al meglio l'occasione e ora, proprio quando al Grande Torino arriverà la “sua” Roma, potrebbe non avere un'altra chance. Se Sadiq non dovesse riuscire a trovare spazio neanche ora che Belotti è indisponibile per infortunio, il rischio più che concreto è possa restare un'altra stagione ai margini del rettangolo verde, come già accaduto lo scorso anno a Bologna.