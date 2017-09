Quello che domenica andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino non sarà un Torino-Sampdoria come tutti gli altri, per molti giocatori granata sarà infatti una sorta di derby. Quella che ha a disposizione Sinisa Mihajlovic è infatti una squadra ricca di calciatori con un passato al Genoa: c'è chi della compagine rossoblù è stato anche capitano, come Nicolas Burdisso, chi invece è stato una sola stagione di passaggio come invece Cristian Ansaldi.



Molti degli ex Genoa domenica saranno titolari nella formazione di Sinisa Mihajlovic: alle spalle di Andrea Belotti il tecnico granata non rinuncerà né a Iago Falque sulla fascia destra, né a M'Baye Niang su quella sinistra. A centrocampo troverà invece sicuramente spazio Tomas Rincon (scelta quasi obbligata, questa, considerati gli infortuni occorsi a Joel Obi, Afriyie Acquah e Mirko Valdifiori). In difesa invece potrebbero essere due gli ex rossoblù a scendere in campo dal primo minuto: il terzino Cristian Ansaldi e il centrale Emiliano Moretti. Il primo è in ballottaggio con Lorenzo De Silvestri, il secondo con Lyanco.