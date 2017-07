In questa sessione di mercato il Torino sta guardando con molta attenzione in casa Sassuolo. Nelle scorse settimane il direttore sportivo aveva aperto alcune trattative, in particolare per l'esterno offensivo Antonino Ragusa, alla fine però il dirigente granata ha preferito puntare su Alejandro Berenguer, decidendo di non far continuare i contatti per il numero 90 neroverde.



Ora l'asse Torino-Sassuolo è tornato ad essere caldo: questa volta al centro delle trattative per Alfred Duncan, mediano ghanese che Sinisa Mihajlovic ha già avuto modo di allenare ai tempi della Sampdoria. Il Torino ha richiesto il mediano al Sassuolo, ma allo stesso tempo sta portando avanti la trattativa per un altro centrocampista ghanese: Godefred Donsah del Bologna.