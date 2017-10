Come se non bastassero i risultati a dir poco insoddisfacenti, raccolti in questo inizio di stagione, e la posizione sempre più in bilico di Sinisa Mihajlovic, ora in casa Torino è scoppiato anche il caso Mirko Valdifiori.



L'ex regista di Empoli e Napoli, dopo essere stato un titolare fisso della formazione di granata per buona parte della scorsa stagione, con il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 voluto da Mihajlovic il campo lo ha visto solo in rare occasioni. "Sicuramente Mirko è un giocatore che vuole essere protagonista e non fare la comparsa - ha dichiarato il procuratore del centrocampista, Mario Giuffredi, ai microfoni di TMW Radio Night Show - se il Torino continuerà a giocare a due e ci arriveranno proposte a gennaio lo prenderemo in considerazione. Ma sono convinto che Valdifiori possa ancora dare tanto a Mihajlovic e al Torino. L'anno scorso Valdifiori ha fatto benissimo all'inizio - ha continuato Mario Giuffredi - poi ha avuto un problema, e ora Mihajlovic ha scelto di giocare a due, modulo che lo penalizza. Speriamo che il tecnico ci ripensi e torni a tre".