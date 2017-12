In casa Torino il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono ora impegnati con la ricerca di un nuovo attaccante, un giocatore che possa sostituire da subito l'infortunato Andrea Belotti. L'obiettivo numero uno per questo ruolo è, al momento, Giampaolo Pazzini del Verona, ma i dirigenti granata stanno valutando anche alcune alternative.



Con le trattative per Diego Falcinelli del Sassuolo e Ilija Nestorovski del Palermo che si stanno rivelando sempre più complicate, uno dei profili che il Torino ha iniziato a seguire è quello di Stefano Okaka. Il centravanti, che ha già lavorato con Sinisa Mihajlovic ai tempi della Sampdoria, è ormai ai margini del Watford (squadra che ne detiene il cartellino). Se l'affare Pazzini non dovesse andare in porto, il Torino potrebbe decidere di virare con decisione proprio su Okaka.