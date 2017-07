Dopo l'ottima stagione disputata in serie B con la maglia della Spal, culminata con la promozione in A, Kevin Bonifazi è finito nel mirino anche dello Zenit San Pietroburgo, una delle principali squadre del campionato russo.



A parlare della trattativa con la squadra che da qualche settimana è allenata da Roberto Mancini è lo stesso Bonifazi: "Con ogni probabilità partirò in ritiro con il Torino - ha detto il difensore ai microfoni di Sportitalia - vero, lo Zenit San Pietroburgo ha fatto un’offerta per me, mi fa piacere, è un club molto importante: valuteremo quest’offerta e poi vedremo cosa succederà. Se ho sentito Roberto Mancini? No, con lui nessun contatto”