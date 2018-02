Da qualche settimane il Torino è al lavoro per riscattare Nicolas N'Koulou dall'Olympique Lione. Il difensore camerunense, autentica rivelazione di questo campionato di serie A, è attualmente in prestito dal club francese ma la società granata ha la possibilità di riscattarlo versando nelle casse dei transalpini 3.5 milioni di euro.



Se il Torino non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Europa League, riscattare N'Koulou potrebbe essere più complicato: il difensore, grazie alle ottime prestazioni fino a questo momento disputate, è entrato nel mirino di varie squadre. Convincere il difensore a restare al Torino senza le coppe europee potrebbe non essere semplice.