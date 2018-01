Prima ancora che la sessione invernale di calciomercato iniziasse, il presidente del Torino Urbano Cairo aveva dichiarato che Sasa Lukic sarebbe potuto tornare in granata, considerato che al Levante (dove è in prestito) non aveva trovato molto spazio nella prima parte di campionato. Il rientro del regista serbo si è però ora complicato.



Lukic nelle ultime settimane si è guadagnato spesso una maglia da titolare nella formazione del Levante (giocando dal primo minuto quattro delle ultime cinque partite) e la società spagnola ora vuole trattenerlo. Ad oggi sembra quindi improbabile che Lukic possa tornare al Torino in questa seconda parte di campionato.