Le dichiarazioni rilasciate dal Marc Overmars, il direttore sportivo dell'Ajax, alla stampa olandese riguardo al futuro di Amin Younes ("Non è in vendita" ha commentato il dirigente dei Lancieri), stanno costringendo i dirigenti del Torino a battere anche altre piste per quanto riguarda l'ala da acquistare per il 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic. Tra queste c'è anche quella che porta a M'Baye Niang, tornato in auge dopo il no all'Everton.



Il presidente granata Urbano Cairo e il ds Gianluca Petrachi, che hanno avviato i contatti anche con il Bayer Leverkusen per Admir Mehmedi, stanno ora studiando un modo per convincere l'attaccante francese ad accettare l'eventuale trasferimento al Torino. Ma da trovare c'è anche l'accordo con il Milan. L'impressione è che per vedere un nuovo attaccante esterno alla corte di Mihajlovic i tempi siano ancora lunghi.