Quello di portare alla corte di Walter Mazzarri Diego Laxalt, per il Torino rischia di restare solamente un sogno. I dirigenti granata non sono infatti riusciti a sbloccare la trattativa per l'esterno di proprietà del Genoa: troppo alte le richieste della società rossoblù secondo il presidente Urbano Cairo e per questo ad oggi sembra improbabile che l'uruguaiano possa vestire la maglia del Torino nella seconda parte di stagione.



Molto più probabile invece che ogni discorso riguardante Laxalt venga rimandato alla prossima estate: il giocatore continua a essere nel mirino del Torino e, per via della sue caratteristiche, farebbe molto comodo al tecnico Mazzarri.