Buone notizie per Sinisa Mihajlovic dall'infermeria del Torino: l'emergenza difensiva che ha caratterizzato le ultime settimane sembra arrivata alla fine. Contro la Fiorentina si è rivisto in campo per un tempo Luca Rossettini e contro il Palermo potrebbe accomodarsi almeno in panchina Leandro Castan che sia questa mattina che ieri ha svolto una parte dell'allenamento con il resto del gruppo.

Nell'allenamento di stamattina, per la prima volta dopo l'infortunio al gomito, ha lavorato con i propri compagni di squadra,per una parte della sessione, anche Carlao. Il difensore brasiliano arrivato a gennaio dall'APOEL Nicosia è quindi vicino al pieno recupero.