Con il campionato che va verso la sua conclusione, in casa Torino si stanno valutando i rinnovi di contratto dei giocatori che sono in scadenza, in particolare quelli di Nicolas Burdisso e di Emiliano Moretti: entrambi classe 1981 ma ancora in ottima condizione fisica e importanti sia in campo che all'interno dello spogliatoio granata.



Proprio per questi motivi il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno valutando l'ipotesi di prolungare per un'altra stagione i contratti dei due esperti centrali che, quando sono stati chiamati in causa, si sono sempre fatti trovare pronti.