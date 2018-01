Nelle ultime ore in casa Torino si è vissuta con un po' di apprensione lo sviluppo della trattativa tra Roma e Genoa per Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano, da quando Walter Mazzarri è diventato il nuovo allenatore granata, è un obiettivo di mercato della società del presidente Urbano Cairo: nelle scorse settimane il ds Gianluca Petrachi aveva fatto alcuni sondaggi con il club rossoblù ma, le richieste economiche considerate troppo elevate hanno frenato la trattativa.



In casa Torino si è deciso di rimandare ogni discorso per Laxalt alla prossima estate, sempre che la Roma non riesca a trovare un accordo con il Genoa per l'acquisto del giocatore. Cairo e Petrachi attendono sviluppi, nel frattempo hanno deciso di non presentare nessuna nuova offerta.