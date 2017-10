Due soli punti nelle ultime cinque partite giocate: per il Torino il campionato non è certo iniziato secondo le aspettative della vigilia e i tifosi stanno iniziando a perdere la pazienza nei confronti dell'allenatore Sinisa Mihajlovic e dei giocatori. È così che questo pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia dopo il 3-0 subito contro la Fiorentina, i calciatori granata hanno trovato ad accoglierli uno striscione che non lascia equivoci: "Basta!! Fuori le palle...". Il messaggio è firmato dai tifosi della curva Maratona.



La partita di domenica contro il Cagliari sarà decisiva per l'allenatore Sinisa Mihajlovic. Se anche contro la formazione sarda il Torino non dovesse vincere, il tecnico serbo rischierebbe fortemente l'esonero.



(foto del gruppo Facebook ​"<3 Malato di Toro <3")