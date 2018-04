"Non mi sono pentito di non aver ceduto Belotti lo scorso anno, anche per il prossimo l’obiettivo è tenerlo e ripartire alla grandissima". Parole queste pronunciate dal presidente del Torino Urbano Cairo che mettono in mostra il sogno della società granata di trattenere il centravanti.



Far in modo che queste parole si tramutino in fatti non sarà però semplice perché le ammiratrici, tra i club italiani e quelli stranieri, al Gallo non mancano. Non è un mistero che Belotti sia da diverso tempo nel mirino del Milan ma ora, secondo quanto riportato da Toro.it, anche il Siviglia avrebbe posato i propri occhi sul centravanti, d'altronde l'allenatore degli spagnoli, Vincenzo Montella, avrebbe già voluto allenare l'attaccante quest'anno al Milan.