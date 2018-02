Tra i giocatori del Torino che più si stanno mettendo in luce in questa stagione c'è certamente Nicolas Nkoulou, difensore centrale che si sta rivelando una vera e propria rivelazione in questo campionato di serie A. La società proprietaria del suo cartellino è l'Olympique Lione, ma il Torino può riscattarlo versando nelle casse dei francese 3.5 milioni di euro.



Come dicevamo però anche in un precedente articolo, convincere Nkoulou a restare al Torino, se la squadra non dovesse qualificarsi all'Euopra League, potrebbe essere molto più complicato del previsto, soprattutto considerando il fatto che sul giocatore ha posato i propri occhi anche il Paris Saint Germain.