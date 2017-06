Salvador Ichazo da domani sarà nuovamente un calciatore del Torino: oggi, infatti, termina ufficialmente il prestito del portiere al Danubio. L'estremo difensore uruguaiano non sembra però destinato a restare in granata ancora per molto: Cairo e Petrachi sono infatti già al lavoro per trovargli una nuova squadra.



Ichazo questa volta verrà ceduto a titolo definitivo e il presidente granata sembra intenzionato ad accettare un'offerta di circa 1.5 milioni, la stessa cifra spesa per acquistarlo nell'estate del 2016. Il Danubio (che per altro è la squadra dalla quale il portiere era stato comprato) aveva chiesto al Torino il rinnovo del prestito dell'estremo difensore, almeno per altri sei mesi: il club granata ha però rifiutato l'offerta, ribadendo la volontà di cedere solo a titolo definitivo il giocatore.