Dopo la partita di domenica sera contro l'Hellas Verona Afriyie Acquah e Vanja Milinkovic-Savic non partiranno per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Pur facendo parte da tempo in pianta stabile del Ghana e dall'Under 21 della Serbia questa volta né il portiere, né il centrocampista, sono stati convocati dai rispettivi ct.



A far perdere la nazionale ad Acquah è stato l'infortunio muscolare che il centrocampista ha subito contro il Benevento, il numero 6 granata ha giocato più di un tempo contro la Juventus sabato sera ma non è ancora al meglio e in questi giorni al Filadelfia ha lavorato a parte. Se Acquah ha perso la nazionale a causa di un problema fisico, Milinkovic-Savic l'ha invece persa per le panchine. Nel Torino è la riserva di Salvatore Sirigu e in questo campionato non ha collezionato neanche un minuto di gioco: motivo per cui il ct dell'Under 21 della Serbia ha preferito non convocarlo.