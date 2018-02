Uno dei giocatori che più si è messo in luce nello stage che la Nazionale italiana ha svolto in questi giorni a Coverciano è certamente Daniele Baselli. Il centrocampista del Torino ha brillato anche nell'amichevole contro la Primavera della Fiorentina giocata questa mattina e finita 10-0 per l'Italia: tre dei dieci gol li ha siglati proprio Baselli.



“Venire qui” ha dichiarato dopo l'amichevole Baselli “mi ha permesso di liberare un po’ la testa. Mi spiace per come sta andando al Toro, ma adesso ho pensato a fare bene qui, da domani riparto con i granata. Quando vengo chiamato, cerco sempre di dare il massimo, e credo di esserci riuscito abbastanza bene oggi. Fortunatamente, conosco già Di Biagio e i suoi meccanismi: mi sono trovato bene, ho conosciuto tantissimi giocatori forti"



Poi sul Torino: "Con il Torino abbiamo sbagliato una gara alla nostra portata, ma dobbiamo continuare a pensare al nostro obiettivo, che non è facile, ma se seguiremo Mazzarri potremo arrivare in alto. È normale che il mister abbia qualche difficoltà: vuole tanto, ma c’è poco tempo. E noi stiamo cercando di imparare il più possibile”