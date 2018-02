Dopo aver perso negli scorsi giorni per infortunio Cristian Molinaro e Kevin Bonifazi, ora un altro giocatore del Torino si è fermato: Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano questo pomeriggio non si è potuto allenare a causa di un colpo subito durante la partita contro il Verona che si è rivelato essere più grave del previsto.



Gli esami a cui si è sottoposto Rincon hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Le condizioni del centrocampista verranno valutate giorno per giorno, ma Walter Mazzarri spera di poter recuperare il suo numero 88 per la partita di domenica contro il Crotone.