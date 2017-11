Buone notizie per Sinisa Mihajlovic: Kevin Bonifazi ha smaltito l'affaticamento muscolare che lo costretto alla tribuna nelle ultime partite e non gli ha permesso di rispondere alla convocazione di Gigi Di Biagio nella nazionale Under 21. Il difensore, che oggi si è allenato regolarmente con i propri compagni di squadra, sarà quindi a disposizione per la partita di domenica del suo Torino contro il Chievo Verona.



Quest'oggi Mihajlovic al Filadelfia ha potuto contare anche su Andrea Belotti, Simone Edera e Cristian Ansaldi che sono tutti rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Salvo infortuni dell'ultimo minuto, il tecnico granata avrà a disposizione l'intera rosa per il prossimo impegno di campionato.