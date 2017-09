Antonio Barreca rischia di saltare il 194° derby della Mole. Il terzino del Torino, che è stato costretto a guardare dalla tv anche la partita di ieri contro l'Udinese a causa di un fastidio all'inguine. Il difensore si è sottoposto quest'oggi a degli esami clinici che hanno escluso lesioni muscolari, ma hanno evidenziato una infiammazione alla regione adduttori.



Barreca potrebbe quindi saltare la partita contro la Juventus, se così fosse al suo posto giocherà Cristian Molinaro, uno degli ex della partita. Meno probabile invece l'ipotesi di un impiego di Cristian Ansaldi sulla corsia mancina, l'argentino, in campo per novanta minuti contro l'Udinese e autore di una buona partita, non è ancora al meglio della forma. Salterà invece di sicuro il derby Joel Obi.