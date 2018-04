Massimo Bava non andrà alla Juventus, anzi, il Responsabile del Settore giovanile del Torino nelle prossime settimane rinnoverà il proprio contratto (attualmente in scandenza) con la società granata. A confermarlo è stato il diretto interessato insieme al presidente Urbano Cairo al termine della partita vinta ieri dalla Primavera sul Milan.



In questi anni Bava (nella foto a sinistra) è stato autore di un ottimo lavoro nel vivaio del Torino, basti pensare ai tanti giovani lanciati dalla società e ai successi ottenuti dalla formazione Primavera granata nelle ultime 4 stagioni: uno scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. Per questi motivi il dirigente era finito nel mirino della Juventus.