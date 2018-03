La rotonda vittoria ottenuta questo pomeriggio dal Torino sul campo del Cagliari in casa granata verrà ricordata per diverso tempo. La squadra granata, in campionato, non vinceva una partita esterna con un margine di quattro gol addirittura dal 2012: in quell'occasione batté 5-1 l'Atalanta all'Atleti Azzurri d'Italia.



Il 4-0 con cui il Torino ha espugnato il campo del Cagliari porta le firme di Iago Falque, Adem Ljajic, Cristian Ansaldi e Joel Obi. Contro l'Atalanta, sei anni fa, i marcatori furono invece Rolando Bianchi (autore di una doppietta), Alessandro Gazzi, Alen Stevanovic e Danilo D'Ambrosio.