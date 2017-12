Per il Torino questo non è certamente un periodo fortunato: a inizio mese, contro l'Atalanta, si è infortunato Cristian Ansaldi, contro il Napoli si è poi fatto male Adem Ljajic, contro la Spal, nell'ultimo turno di campionato, è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima prevista Lyanco. Senza considerare gli infortuni occorsi in allenamento a Kevin Bonifazi e ad Andrea Belotti. Ora, alla lista degli indisponibili per la partita contro il Genoa si è aggiunto anche Daniele Baselli.



Niente di grave, solo un attacco influenzale per il centrocampista che quest'oggi non ha comunque potuto allenarsi al Filadelfia. Quella di Baselli non sarà però un'assenza imprevista: il centrocampista, infatti, non sarebbe stato comunque a disposizione di Sinisa Mihajlovic per la partita di sabato contro il Genoa a causa della squalifica per un turno ricevuta dopo l'ammonizione presa nell'ultimo turno di campionato.