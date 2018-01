Per un centrocampista che presto potrebbe arrivare, Godfred Donsah, un altro potrebbe a breve lasciare il Torino: Samuel Gustafson è infatti sempre più vicino al Perugia. La società umbra nelle ultime ore ha avviato una trattativa con quella piemontese per avere in prestito il calciatore svedese, raccogliendo il sì del Toro per l'operazione.



Gustafson era stato cercato in precedenza anche dalla Pro Vercelli e dal Brescia ma, entrambe le società, per motivi differenti avevano poi deciso di non portare avanti la trattativa. Ora per il calciatore classe 1996 c'è la concreta possibilità di passare in prestito al Perugia, considerato anche che con Walter Mazzarri rischierebbe di passare anche la seconda parte di campionato in panchina.