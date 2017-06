Nel recente Mondiale Under 20, chiuso dall'Italia con uno storico terzo posto, tra i giocatori in maglia Azzurra che più si sono messi in luce c'è sicuramente il portiere di proprietà del Torino Andrea Zaccagno. L'ex Primavera granata (con cui ha anche vinto lo scudetto nel 2015 e la Supercoppa Italiana la stagione successiva) nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Pro Vercelli, anche se con le Bianche Casacche non ha visto molto il campo: solo tre presenze in campionato per lui.



Le qualità di Zaccagno non sono però in discussione, tanto che in casa Torino si sta pensando di offrirgli il ruolo di vice-Sirigu. Il giovane portiere partirà per il ritiro di Bormio e lì verrà valutato da Sinisa Mihajlovic: se dovesse convincere il tecnico serbo resterà in granata, altrimenti verrà ceduto in prestito per fare esperienza.