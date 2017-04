Oltre a Baselli Mihajlovic , alla conferenza stampa di presentazione diera presente anche il terzino Davide, appena rientrato dal doppio impegno con la nazionale italiana. "L’esperienza in azzurro dà un qualcosa in più a livello di motivazione. Anche se non è mai mancata. Sono tornato con ancora più voglia di fare bene, ma domani sarà molto dura: dobbiamo dare il massimo, non possiamo permetterci cali perché quando non dai il massimo rischi con tutti. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi il campionato".​Zappacosta ha poi parlato di: "Vogliamo fare bene, questo è il nostro obiettivo. Poi abbiamo un ragazzo, Belotti, che sta dimostrando di meritare tanto: è un nostro dovere e una nostra volontà aiutarlo a raggiungere il titolo di capocannoniere. Ma prima di tutti viene la squadra".Infine, il terzino ha parlato dello scorso anno e del perché non era tra i titolari del Torino: “Evidentemente perché il mister non lo riteneva opportuno, o perché non ho dato il massimo. Il fatto che ora abbia giocato più partite dimostra un attestato di stima da parte del mister. L’anno scorso se ho giocato poco ci sarà stato il motivo, e devo fare ammissione di colpa: ma ora conta giocare sempre di più e crescere sempre di più. Questo è importante“.