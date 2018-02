La stagione del Milan entra nel vivo e Rino Gattuso recupera i pezzi in attacco, il reparto oggetto la scorsa estate degli investimenti più significativi della nuova dirigenza ma che ha creato anche i maggiori grattacapi. I 13 gol stagionali dell'astro nascente Cutrone non possono nascondere le enormi difficoltà di ambientamento incontrate da Kalinic (4 reti in campionato) e soprattutto di André Silva, il secondo acquisto più oneroso del Milan cinese con i suoi 38 milioni di euro, tradotti negli 8 centri in Europa League ma con un desolante 0 alla casella dei gol realizzati in campionato. Contro il Ludogorets toccherà al portoghese, dopo gli incoraggianti 20 minuti da subentrato nell'ultimo match con la Sampdoria che hanno ispirato le parole di Gattuso: "Tante volte bisogna fermarlo, è uno degli ultimi che va via da Milanello. Il valore di Andrè Silva è quello che abbiamo visto nei 20 minuti con la Sampdoria. Bisogna entrare nella testa dell'attaccante, tante volte vivono per il gol e se non arriva il gol vanno in depressione. Sulla voglia che sta mettendo ci siamo, è cambiato tantissimo in questi mesi. Ora deve trovare il gol per sbloccarsi. E' un giocatore forte e siamo contenti di lui. Siamo molto vicini al ragazzo, non parla tantissimo ma ho capito che tipo di ragazzo è. Ci ho messo un po' di tempo e ora penso di entrarci nella sua testa e riesco ad interagire molto meglio nell'ultimo mese rispetto all'inizio".



ANDRE' SILVA, ULTIMA CHIAMATA - Dopo aver rilanciato giocatori bollati come acquisti sbagliati, da Bonucci a Calhanoglu passando per Biglia e valorizzato il talento dei vari Calabria, Romagnoli e Cutrone, per l'allenatore rossonero arriva ora la missione più complicata, far esplodere le qualità di un giocatore lontano parente di quello visto con le maglie di Porto e Portogallo e scivolato in fondo alle gerarchie dopo le tante aspettative dell'estate. André Silva sarà in campo per 90 minuti contro i bulgari, come ha ammesso da Gattuso in conferenza stampa, con l'obiettivo di sbloccarsi soprattutto a livello mentale e dimostrare di essere un giocatore da Milan. Anche perchè, tra la rincorsa alla zona Champions League in campionato e gli obiettivi Europa League e Coppa Italia ancora alla portata, il tempo per gli "esperimenti" non potrà durare in eterno e la scelta del centravanti di riferimento sarà uno dei passaggi fondamentali.



IL MOMENTO DELLE SCELTE - Gattuso ha confermato con i fatti di credere molto in Cutrone, a dispetto della sua giovane età, per la sua capacità di attaccare la profondità come nessun altro e per la sua propensione a rincorrere gli avversari in ogni zona del campo, ma il recupero di Kalinic dai recenti fastidi legati alla pubalgia è un messaggio molto importante ai suoi concorrenti, perchè l'ex giocatore della Fiorentina è quello che per esperienza e senso tattico rappresenta il prototipo dell'attaccante ideale nel sistema di gioco dell'allenatore rossonero. Più defilato, ma non per questo fuori dai giochi, André Silva, penalizzato più degli altri dalle difficoltà di ambientamento nel nostro calcio e dalle problematiche della squadra, ma chiamato una volta per tutte a dare risposte concrete per zittire le critiche che hanno accompagnato il suo acquisto e le sue prestazioni in campo. La stagione entra nel vivo, il tempo delle risposte si avvicina: chi è l'attaccante del Milan?