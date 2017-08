Vi ricordate Pasquale Bruno? Domanda retorica per un qualsiasi tifoso del Toro. Sono passati più di vent'anni da quando 'O Animale ha lasciato la formazione granata ma ancora oggi è un idolo della tifoseria: la sua grinta, il suo carisma e il suo carattere da Toro hanno fatto innamorare i tifosi di lui. Eppure il rapporto non era iniziato con il piede giusto. I tifosi avevano contestato il suo acquisto: Bruno, il calciatore della Juventus che pochi anni prima non aveva nascosto la sua fede bianconera non poteva giocare nel Torino. Così si diceva dalle parti del Filadelfia. Ma quella maglia granata l'aveva scelta proprio il terzino: gli era bastato vivere nel capoluogo piemontese per innamorarsene. Prima le comparsate di nascosto allo stadio per vedere giocare Cravero e compagni, poi la scelta di sposare la causa granata. Oltre che calciatore è diventato anche tifoso del Toro e ancora oggi è un dei giocatori più amati dal popolo granata. Una storia certo irripetibile, quella di Bruno, ma che potrebbe avere qualche analogia con quella di Tomas Rincon, l'ultimo acquisto del presidente Cairo.



Per grinta e carisma Rincon non è secondo a nessuno e il soprannome in questo è sinonimo di garanzia: El General. Come Bruno arriva dalla Juventus, ma il loro passato non è paragonabile: se il terzino ha avuto un ruolo importante per tre stagioni nella squadra bianconera, il mediano venezuelano alla corte di Allegri è rimasto solamente sei mesi, dove ha collezionato appena una manciata di presenze. Non ha mai tifato Juventus e mezzo campionato è un lasso di tempo troppo breve perché la squadra bianconera gli potesse entrare nel cuore. Potrebbe invece affezionarsi al Torino, considerato che sarà legato al club granata per cinque anni, mentre i tifosi in un tempo ben più breve potrebbero innamorarsi di lui: se nella squadra di Mihajlovic riuscirà a ripetere le prestazioni offerte con la maglia del Genoa non potrà che conquistare il popolo granata. Grinta e carisma sono qualità che al Filadelfia sono sempre state apprezzate. La storia di Bruno lo insegna.