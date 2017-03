Lucas Torreira è arrivato a Genova accompagnato dalle recensioni positive di chi la Serie B la segue con attenzione. Nessuno però si aspettava che il nuovo regista della Sampdoria fosse così determinante sin da subito. Eppure, il metronomo uruguaiano ha stupito tutti. Personalità, tranquillità nel giocare la palla, grinta e corsa continua: doti che amalgamate nel corpo di un ragazzo classe 1996 alla prima esperienza in A stupiscono.



Ecco perchè in tanti gli hanno messo gli occhi addosso. Torreira però in questo momento resta concentrato su due obiettivi: la Samp, e la prossima partita con l'Inter. Ne ha parlato lui stesso incontrando i tifosi del club Tasso blucerchiata: "Sappiamo che la gente ci supporta sempre: nel bene e nel male, sia che la Sampdoria stia attraversando un brutto momento, sia ora che stiamo vivendo una buona fase" attacca Torreira. "A loro devo dire sempre grazie, perchè ci fanno sempre stare tranquilli con il loro sostegno. Fin dall’inizio mi sono messo a disposizione del Mister e della squadra, ho fatto il massimo, ho fatto quello che doveva fare: sono un ragazzo che ha fame, ho voglia di vincere".



La Samp farà visita all'Inter a San Siro nel posticipo: "Lunedì sarà una partita difficilissima, loro sono una grande squadra con grandi giocatori, stanno passando un buon momento, noi andremo là per giocarci le nostre carte - prosegue Torreira ai microfoni di ExtraLiguria - . La prepareremo al massimo in questa settimana, andando là per vincere. Il futuro? Non si sa mai, ora penso ai due mesi che mancano alla fine del campionato e poi si vedrà. Ora voglio essere concentrato per la squadra e per i tifosi".