L'Inter cerca un difensore centrale sul mercato. Ceduti Medel al Besiktas e Murillo al Valencia, può partire anche Ranocchia. Così Spalletti ha bisogno di almeno un'alternativa alla coppia composta da Miranda e Skriniar. Aspettando di capire se e quando il Manchester City darà il via libera al prestito di Mangala, i dirigenti nerazzurri stanno battendo altre piste.



TOTTENHAM - Una di queste porta(va?) a Juan Foyth. Però il giovane difensore argentino dell'Estudiantes, già trattato da PSG e Roma, è vicino al Tottenham. Che ha offerto 10,5 milioni di euro subito dopo averni spesi 40 per il colombiano Davinson Sanchez dell'Ajax. In caso di doppio colpo, dalla squadra di Pochettino potrebbe liberarsi in uscita un nazionale belga tra Alderweireld e Vertonghen, entrambi da tempo sul taccuino del ds Ausilio.