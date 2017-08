Il colpo più caro della storia del club. Il Tottenham oggi ufficializzerà il difensore classe '96 Davinson Sanchez dopo la fine delle visite mediche che il colombiano sta effettuando a Londra per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Risolti anche gli ultimi dettagli del permesso di lavoro per un ex obiettivo dell'Inter che è pronto a debuttare in Premier, secondo Sky Sports.